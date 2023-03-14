Митя Фомин заявил о желании сняться в фильме для взрослых

Митя Фомин заявил, что мог бы сняться в фильме для взрослых «с огромным удовольствием»

Российский певец, бывший солист группы Hi-Fi Митя Фомин заявил, что мог бы сняться в фильме для взрослых «с огромным удовольствием». Об этом он сообщил в беседе с «Пятым каналом».

Артист отметил, что не против сняться в порно, однако убежден в том, что создатели фильмов для взрослых не смогут предложить ему сумму денег, которая его устроила бы.

«Я бы с удовольствием, с огромным удовольствием. Я боюсь, что они просто не наскребут гонорар», — заявил Фомин.

Ранее американская актриса и бывшая модель Шэрон Стоун рассказала, что лишилась опеки над сыном из-за съемок в знаменитой эротической сцене в фильме «Основной инстинкт» 1992 года.

В январе этого года актриса и звезда сериала «Эйфория» Хлоя Черри назвала причину, по которой покинула индустрию фильмов для взрослых.