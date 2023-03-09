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11:12, 9 марта 2023Культура

Стоун лишилась опеки над сыном из-за эротической сцены в «Основном инстинкте»

Шэрон Стоун лишилась опеки над сыном из-за эротической сцены в «Основном инстинкте»

Фото: Aude Guerrucci / Reuters

Американская актриса и бывшая модель Шэрон Стоун рассказала о том, что лишилась опеки над сыном из-за съемок в знаменитой эротической сцене в фильме «Основной инстинкт» 1992 года. Об этом она сообщила в подкасте Table for Two.

По словам артистки, это произошло во время судебного разбирательства, касающегося ее развода с экс-супругом Филом Бронштейном. На заседании, состоявшемся в 2004 году, у ребенка, которого пара усыновила четырьмя годами ранее, поинтересовались, знает ли он о том, что его мать снимается в фильмах для взрослых. После этого, по решению судьи, опека над Роаном Джозефом Бронштейном Стоун перешла бывшему мужу актрисы, а Стоун получила право посещения сына.

Актриса назвала лишение ее опеки над ребенком из-за съемок в одном эротическом эпизоде «злоупотреблением со стороны системы». Звезда подчеркнула, что в тот момент многие актеры появлялись на экранах полностью обнаженными. «Произошедшее разбило мне сердце. Я попала в больницу. У меня диагностировали дополнительные сердечные сокращения в верхней и нижней камерах моего сердца», — отметила Стоун.

В конце января актриса рассказала о женоненавистничестве больших кинозвезд.

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Анастасия Астахова
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