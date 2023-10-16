Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:48, 16 октября 2023Силовые структуры

Молодой россиянин изнасиловал школьницу в примерочной торгового центра

В Москве 18-летний юноша изнасиловал 15-летнюю школьницу в примерочной ТЦ

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Москве 18-летний молодой человек изнасиловал 15-летнюю школьницу в примерочной торгового центра. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Юноша и девушка познакомились в социальных сетях 10 октября и быстро договорились о встрече. Они пошли в ресторан на территории ТЦ, где молодой человек начал приставать к подростку. После выхода из кафе россиянин потянул школьницу в магазин, где в примерочной изнасиловал.

О случившемся школьница рассказала отцу через несколько дней, после чего он обратился в полицию. Силовики начали проверку.

Ранее турист из Катара изнасиловал 18-летнего молодого человека в туалете магазина быстрого питания и угодил в полицию.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Митина
    Обсудить
    Последние новости

    Путин провел переговоры с премьером Израиля

    Власти Израиля обругали модель Джиджи Хадид за поддержку Палестины

    Врач раскрыла скрытую опасность популярной интимной гимнастики

    Главы российской страховой фирмы похитили 61 миллион рублей и попали под суд

    Сборная России по футболу вырвала ничью у Кении в товарищеском матче

    Бывшего российского участкового задержали за незаконный оборот наркотиков

    В автомобилях для богатых увидели угрозу планете

    В европейской стране перезапустили угольную электростанцию из-за холодов

    США отобрали около двух тысяч военных для переброски в Израиль

    Труп мужчины нашли в подмосковном лесу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости