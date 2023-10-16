Москалькова назвала трудным диалог с Киевом о защите поддерживающих Россию людей

Диалог с Киевом, который касается защиты прав россиян и украинцев, «подвергнутых репрессиям в связи с пророссийскими взглядами», идет трудно. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, ее цитирует ТАСС.

«Очень трудно идет диалог по защите гражданских лиц — граждан РФ и граждан Украины, которые подвергнуты репрессиям на территории Украины в связи с пророссийскими взглядами, только взглядами, этого достаточно, чтобы получить длительный срок лишения свободы», — сказала омбудсмен.

По ее словам, зафиксированы случаи, когда дети, родителей которых арестовали, остаются на Украине без попечения и опеки. Москалькова назвала это нарушением прав несовершеннолетних и напомнила историю о девочках, которые остались без присмотра после того, как их родителей арестовали в Одессе.

Ранее Москалькова рассказала о сложностях в обмене пленными с Украиной. По ее словам, Украина отдает приоритет в обмене медийным личностям, а рядовых и сержантов из рядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) вычеркивает из списков или объявляет пропавшими без вести.