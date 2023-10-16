Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:04, 16 октября 2023Россия

Москалькова назвала трудным диалог с Киевом о защите поддерживающих Россию людей

Москалькова назвала трудным диалог с Киевом о защите поддерживающих Россию людей

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Диалог с Киевом, который касается защиты прав россиян и украинцев, «подвергнутых репрессиям в связи с пророссийскими взглядами», идет трудно. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, ее цитирует ТАСС.

«Очень трудно идет диалог по защите гражданских лиц — граждан РФ и граждан Украины, которые подвергнуты репрессиям на территории Украины в связи с пророссийскими взглядами, только взглядами, этого достаточно, чтобы получить длительный срок лишения свободы», — сказала омбудсмен.

По ее словам, зафиксированы случаи, когда дети, родителей которых арестовали, остаются на Украине без попечения и опеки. Москалькова назвала это нарушением прав несовершеннолетних и напомнила историю о девочках, которые остались без присмотра после того, как их родителей арестовали в Одессе.

Ранее Москалькова рассказала о сложностях в обмене пленными с Украиной. По ее словам, Украина отдает приоритет в обмене медийным личностям, а рядовых и сержантов из рядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) вычеркивает из списков или объявляет пропавшими без вести.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    Игра «Что? Где? Когда?» закончилась скандалом. Звездный знаток объявил об уходе из клуба после конфликта с ведущим

    Пещерные раскопки доказали развитый интеллект у неандертальцев

    Кремль назвал цель мирных переговоров по палестино-израильскому конфликту

    В МИД России предупредили об угрозе наземной операции в секторе Газа

    Приказывавшего убивать гражданских командира роты ВСУ осудили пожизненно

    Первая ракетка России назвала теннис худшим видом спорта

    Приехавший в отпуск из зоны СВО россиянин сломал позвоночник в ДТП

    Дизайнер Артемий Лебедев высказался об отношении к мату

    Шойгу рассказал Путину о российской линии обороны в ходе СВО

    Россиян предупредили о переплатах при покупке одного вида квартир

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости