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14:06, 16 октября 2023Культура

Музей естественной истории в США уберет останки людей со всеобщего обозрения

New York Times: музей в Нью-Йорке уберет останки людей со всеобщего обозрения

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Американский музей естественной истории в Нью-Йорке уберет со всеобщего обозрения человеческие останки в рамках новой политики, связанной с этическими нормами. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на внутренний документ.

Отмечается, что из экспозиции будут убраны скелеты людей и сделанные из костей предметы. «Новый регламент включает перемещение всех человеческих костей, находящихся на всеобщем обозрении, и модернизацию складских помещений, где сейчас хранятся останки», — сообщает New York Times.

В газете подчеркнули, что в распоряжении учреждения культуры имеются примерно 12 тысяч останков, принадлежащих людям различных рас из разных столетий. Данное собрание является основой коллекции.

Ранее сообщалось, что американец разбил древнеримские статуи в Израильском музее в Иерусалиме и был арестован. Турист из США был арестован израильской полицией за намеренное повреждение двух древнеримских статуй, датируемых II веком нашей эры.

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    Сергей Равин
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