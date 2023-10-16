На Украине осужденного освободили за донат ВСУ

Klymenko Time: на Украине осужденного освободили за добровольный донат ВСУ

На Украине суд освободил 38-летнего мужчину от тюремного заключения за донат на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

Осужденный в 2020 году в Ровенской области ударил в лицо сотрудника полиции. В мае 2023 года суд первой инстанции назначил подсудимому два года тюрьмы.

При этом апелляционный суд принял во внимание внесение мужчиной добровольного пожертвования украинской армии в 30 тысяч гривен и освободил его от отбывания наказания с испытательным сроком в один год.

Ранее на Украине предъявили обвинения в госизмене украинскому военному, бежавшему в Россию. По данным следствия, он координировал удары по позициям Вооруженных сил Украины.