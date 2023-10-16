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14:50, 16 октября 2023Бывший СССР

На Украине предъявили обвинения бежавшему в Россию военному

ГБР Украины обвинило в госизмене бежавшего в Россию военного

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины предъявило обвинения в госизмене украинскому военному, бежавшему в Россию. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

В сообщении говорится, что мужчина сотрудничал с Москвой с 2014 года. Он служил в приграничных войсках и с началом специальной военной операции (СВО) начал координировать удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По данным следствия, получив ранение военный перевелся в Закарпатье, возглавил группу киберзащиты одного из подразделений и продолжил передавать данные российским спецслужбам.

ГБР сообщает, что узнав о готовящейся проверке, мужчина пересек границу с Венгрией, вылетел в Турцию и оттуда отправился в Москву.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) задержала двух граждан республики и обвинила их в «посягательстве на территориальную целостность» страны из-за призывов к поддержке России.

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    Алевтина Запольская
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