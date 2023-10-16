Назван главный риск для российского бизнеса

RosExpert: кадровый дефицит является главным вызовом для российского бизнеса

Дефицит сотрудников всех уровней стал главным вызовом для топ-менеджмента российских компаний. Риски недостаточного числа квалифицированной рабочей силы будут сохраняться на внутреннем рынке в ближайшие несколько лет, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты исследования аналитиков RosExpert.

В опросе приняли участие в общей сложности 150 руководителей российских компаний. На возрастающий на всех уровнях дефицит кадров и риски потери ключевых талантов указали в общей сложности 46 процента респондентов. Другим важным вызовом для представителей бизнес-сообщества стала растущая геополитическая напряженность. Такой ответ дали 23 процента опрошенных. В число главных рисков также вошли изменение рыночной конкуренции, перестройка логистических цепочек, задача форсированного выхода на новые сегменты рынка (21 процент).

В топ-5 факторов, вызывающих обеспокоенность топ-менеджмента российских компаний, оказались задачи цифровой трансформации и автоматизации процессов. Кроме того, в числе главных рисков бизнес-руководители назвали комплекс вопросов, связанных с экономической неопределенностью, волатильностью финансовых рынков, необходимостью адаптировать стратегию развития, проводить финансовую оптимизацию и соблюдать ужесточающиеся регуляторные требования. На этом фоне самой важной задачей на 2023 год представители российского топ-менеджмента сочли удержание и развитие команды, а также заботу о сотрудниках. Такой ответ дали в общей сложности 40 процентов опрошенных.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка сообщал, что осенью этого года на российском рынке труда может продолжиться сокращение числа активных резюме и рост количества вакансий. Руководитель направления клиентской эффективности hh.ru Наталья Данина заявила, что в настоящее время сильнее всего не хватает рабочих рук в сферах с массовым наймом, где необходим рабочий и обслуживающий персонал. В число наиболее уязвимых отраслей она отнесла транспорт, розничная торговля, производство и строительство. При этом в стране также существуют риски дефицита офисных работников.