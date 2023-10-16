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16:06, 16 октября 2023Наука и техника

Пещерные раскопки доказали развитый интеллект у неандертальцев

PLOS One: неандертальцы обладали развитым интеллектом и разводили огонь

Фото: Mike Kemp / In Pictures / Getty Images

Международная группа ученых под руководством специалистов из Университета Лиссабона доказали, что неандертальцы умели намеренно разводить огонь, который был центральным элементом в их жизни. Результаты исследования, опубликованные в журнале PLOS One, показывают, что этот вид человека обладал развитым интеллектом, как и Homo sapiens.

Археологи проанализировали результаты раскопок стоянки, датированной средним палеолитом, в пещере Грута-де-Оливейра, где были найдены следы очагов. Считается, что неандертальцы населяли это место между 100 и 70 тысячами лет назад.

На раскопе площадью около 30 квадратных метров и глубиной шесть метров археологи обнаружили около 10 очагов на разных стратиграфических уровнях. Намеренно построенные круглые структуры были заполнены обгоревшими костями, сгоревшей древесиной и пеплом. Скалистые породы под ними также обожжены, что указывает на то, что структуры находятся в изначальном положении.

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Кости принадлежали таким животным, как козы, олени, лошади, туры, носороги и черепахи. Это отличает Грута-де-Оливейра от пещер с видом на западную часть Средиземного моря недалеко от Картахены (Испания), где были найдены остатки рыб, мидий и моллюсков, а также жареных кедровых орехов. Таким образом, неандертальцы питались разнообразной пищей, но использовали огонь для ее приготовления. Пока что остается неизвестным, какой метод они использовали для разведения костров.

Грута-де-Оливейра является частью карстовой системы Алмонда — обширной сети пещер, которые были заселены в разные периоды доисторической эпохи. Самые древние слои Грута-де-Оливейна, которые содержатся в ряду проходов, датируются примерно 120 тысячами лет назад, самые молодые — 40 тысячами лет назад.

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    Александр Еникеев
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