Одна категория блогеров повлияла на покупки россиян

Россияне доверились автоблогерам при покупке автомобиля

Социальная сеть «Одноклассники» и платформа «Авито Авто» провели исследование и выяснили, смотрят ли россияне автоблогеров, доверяют ли их мнению, и чем действительно полезен контент про автомобили. Результаты опроса есть в распоряжении «Ленты.ру».

В опросе приняли участие 10 тысяч человек со всей России. Почти половина респондентов — 47 процентов — смотрит контент автомобильных блогеров, причем информацией про авто интересуются даже те, кто не водит машину. Так, автоблогеров смотрят 54 процента россиян, планирующих покупку автомобиля. Также опрос показал, что автолюбителями почти в равной степени являются как мужчины, так и женщины: блоги про автомобили смотрят 40 процентов женщин.

При этом 49 процентов тех, кто следит за автоблогерами, ориентируются на их советы, принимая решение о покупке. 71 процент также отмечает, что автоблогеры помогают разобраться в деталях и сформировать окончательное мнение относительного того или иного автомобиля.

По данным «Одноклассников», охваты групп и авторов про автомобильную тематику растет. За последний год охваты такого контента в ОК выросли на 35 процентов. Наибольший рост подписчиков наблюдается у авторов, рассказывающих про диагностику и ремонт автомобилей. Такой интерес, вероятно, связан с растущим спросом на самостоятельное изучение специфики эксплуатации авто.

Большинство пользователей (77 процентов) предпочитают видеообзоры. Сравнительными обзорами интересуются те, кто владеет автомобилем — 40 процентов. Подробные статьи с фотографиями смотрят чаще, планируя покупку, — 30 процентов.

Наиболее интересующие пользователей темы это технические характеристики, отзывы, эксплуатационные расходы, стоимость и финансовые аспекты, опции и комплектации.

Несмотря на рост контента про авто от инфлюенсеров, не связанных с автомобильным рынком, он не так популярен, как блоги экспертов, специализирующихся только на авторынке (автоблогеры, автожурналисты): 52 процента респондентов отметили, что чаще смотрят именно их.