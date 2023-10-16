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19:25, 16 октября 2023Мир

ООН назвала прежние удары Израиля по Газе военным преступлением

ООН: удары ЦАХАЛ по Газе с 2021 по август 2023 являются военным преступлением

Фото: Bashar Taleb apaimages / IMAGO / Globallookpress.com

Удары Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Газе в период с мая 2021 года по август 2023-го являются военными преступлениями. Такие выводы содержатся в докладе комиссии ООН по расследованию событий в Израиле, доклад опубликован на официальном сайте международного органа.

«Ущерб и потери, причиненные израильскими ударами [по сектору Газа], не были пропорциональны военному превосходству [над ХАМАС], и поэтому эти действия представляют собой военное преступление», — говорится в докладе.

Также комиссия назвала запрет на ввоз гуманитарной помощи в виде продовольствия и медикаментов «нарушением международного права».

Утром 7 октября представители ЦАХАЛ сообщили о ракетных обстрелах сектора Газа, которые произвели палестинские радикалы. В ответ Израиль начал военную операцию в Газе. Позднее стало известно о переходе страны в состояние войны.

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    Виктория Кондратьева
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