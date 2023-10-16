Осужденный за взятки экс-замглавы Хакасии поехал на СВО и получил ранение

19rusinfo: осужденный за взятки экс-замглавы Хакасии Новиков ранен в зоне СВО

Экс-замглавы Хакасии Сергей Новиков, который в 2021 году был осужден на девять лет по делу о взятке, освободился из исправительной колонии №33, поехал в зону специальной военной операции (СВО) и получил ранение. Об этом сообщил портал 19rusinfo.

По данным издания, он оказался в зоне боевых действий в августе.

В октябре Новиков получил осколочные ранения в нижние конечности под Макеевкой. Его отправили на лечение в госпиталь в Луганскую народную республику, утверждает 19rusinfo.

Городской суд Абакана приговорил экс-чиновника к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима в мае 2021-го. Также ему назначили штраф в размере 60,5 миллиона рублей. Новикова обвиняли по части 6 статьи 290 УК России («Взятка в особо крупном размере»).

Новикова, который совмещал пост замглавы Хакасии с должностью министра строительства, задержали весной 2020 года. Его взяли в момент получения взятки в размере двух миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Челябинске вернувшемуся из зоны проведения спецоперации бойцу за девять месяцев не присвоили статус ветерана.

