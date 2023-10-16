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20:35, 16 октября 2023Путешествия

Пассажир сказал «бомба» на борту самолета и угодил в психбольницу

9News: самолет Fly Scoot экстренно приземлился из-за слов пассажира о бомбе

Пассажир сингапурского лоукостера Fly Scoot пригрозил взрывом на борту и вынудил самолет экстренно приземлиться с эскортом истребителей. Дебошир угодил в психбольницу, сообщил портал 9News.

Непредвиденная ситуация произошла на рейсе из Сингапура в Перт, Австралия, 13 октября. Уточняется, что на борту было 363 пассажира и 11 членов экипажа. 30-летний австралиец Кевин Фрэнсис Хокинс (Kevin Francis Hawkins) сказал члену экипажа, что у него есть бомба, а затем несколько раз повторил это во время рейса.

Из-за возможной угрозы командир Boeing 787 решил вернуться в аэропорт Чанги, для сопровождения навстречу ему вылетели истребители F-15SG. В итоге посадка прошла благополучно, а взрывчатых веществ в самолете не нашли.

По прибытии в авиагавань Хокинса задержали, он находится в Сингапурском институте психического здоровья. Его дело рассмотрят в суде 27 октября. Как сказано в материале, австралийцу грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 580 тысяч долларов (более 56 миллионов рублей).

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    Мария Борисова
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