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03:49, 16 октября 2023Мир

Байден исключил перемирие в палестино-израильском конфликте в ближайшее время

Байден: в палестино-израильском конфликте еще не наступил момент для перемирия
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Chris Kleponis / Globallookpress.com

В палестино-израильском конфликте еще не наступил момент для перемирия, заявил президент США Джо Байден, передает CBS.

По его словам, реализовать идею сосуществования двух государств вряд ли удастся в ближайшее время, он исключил эту вероятность. «Не сейчас, не сейчас, не сейчас. Но думаю, Израиль понимает, что существенная часть палестинцев не разделяет идеи радикального движения ХАМАС и "Хезболлах"», — отметил он.

По мнению американского лидера, оккупация сектора Газа является ошибкой. Он считает, что ХАМАС не представляет все население Палестины. «И я считаю, что будет ошибкой для Израиля вновь оккупировать Газу», — добавил он.

Байден подчеркнул, что Израиль «должен ответить» на нападение боевиков ХАМАС. Израильские силы сделают все возможное для избежания жертв среди мирного населения при проведении операции в секторе Газа, добавил он.

Ранее стало известно, что американские и израильские власти обсуждают возможность визита Байдена в еврейское государство.

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    Марина Совина
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