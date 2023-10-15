Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:12, 16 октября 2023Мир

Стало известно о возможной поездке Байдена в Израиль

Axios: США и Израиль обсуждают возможность визита Байдена на Ближний Восток
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Ting Shen / Globallookpress.com

Американские и израильские власти обсуждают возможность визита президента США Джо Байдена в еврейское государство в ближайшие несколько дней, пишет портал Axios со ссылкой на израильских должностных лиц.

Издание допустило, что Байден посетит Израиль на следующей неделе. Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон при этом отметил, что ему пока «нечего объявить о новых поездках».

Ранее стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригласил американского президента Джо Байдена посетить страну в ближайшие дни.

Лидер США в субботу, 14 октября, провел отдельные телефонные переговоры с Нетаньяху и палестинским лидером Махмудом Аббасом. Нетаньяху заявил главе Белого дома о необходимости «единства и решимости» для достижения целей Израиля. Он также выразил благодарность американскому лидеру за поддержку. Аббас, в свою очередь, в ходе телефонного разговора с Байденом заявил о «полном отказе» от перемещения палестинцев с территории сектора Газа.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    «Достал всех»: Лавров заявил, что Зеленский надоел Западу. В чем обвиняют украинского лидера союзники?

    Медведчук заявил об открытии «юридического фронта» в войне Запада против России

    Республика Сербская заявила о планах договориться о поставках российского газа

    Вступил в силу особый порядок въезда граждан Украины в Россию

    Военный аналитик оценил действия российских военных на запорожском направлении

    Стало известно о возможной поездке Байдена в Израиль

    Разработан самый точный тест на биологическое старение

    Карпин высмеял слова о совмещении постов в сборной России и «Ростове»

    В США рассмотрят резолюцию о военных действиях против Ирана

    Вашингтон заявил о попытках освободить заложников ХАМАС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости