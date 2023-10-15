Стало известно о возможной поездке Байдена в Израиль

Axios: США и Израиль обсуждают возможность визита Байдена на Ближний Восток

Американские и израильские власти обсуждают возможность визита президента США Джо Байдена в еврейское государство в ближайшие несколько дней, пишет портал Axios со ссылкой на израильских должностных лиц.

Издание допустило, что Байден посетит Израиль на следующей неделе. Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон при этом отметил, что ему пока «нечего объявить о новых поездках».

Ранее стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригласил американского президента Джо Байдена посетить страну в ближайшие дни.

Лидер США в субботу, 14 октября, провел отдельные телефонные переговоры с Нетаньяху и палестинским лидером Махмудом Аббасом. Нетаньяху заявил главе Белого дома о необходимости «единства и решимости» для достижения целей Израиля. Он также выразил благодарность американскому лидеру за поддержку. Аббас, в свою очередь, в ходе телефонного разговора с Байденом заявил о «полном отказе» от перемещения палестинцев с территории сектора Газа.