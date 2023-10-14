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23:38, 14 октября 2023Мир

Байден провел переговоры с премьером Израиля и президентом Палестины

Байден провел телефонные переговоры с премьером Израиля и президентом Палестины
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Джо Байден в субботу, 14 октября, провел отдельные телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и палестинским лидером Махмудом Аббасом. Об этом сообщает Reuters.

Нетаньяху заявил главе Белого дома о необходимости «единства и решимости» для достижения целей Израиля. Он также выразил благодарность американскому лидеру за поддержку.

Аббас, в свою очередь, в ходе телефонного разговора с Байденом заявил о «полном отказе» от перемещения палестинцев с территории сектора Газа.

Ранее помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что визит Аббаса в Россию согласован и должен состояться в ближайшее время.

10 октября власти Палестины попросили ООН о помощи. Президент Палестины призвал организацию обеспечить международную защиту палестинского народа.

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    Марина Совина
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