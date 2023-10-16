Петербурженку возмутило появление темнокожего в рекламе ресторана

Петербурженка пожаловалась губернатору на темнокожего в рекламе ресторана

В Санкт-Петербурге женщину возмутило появление темнокожего отца в рекламе семейного ресторана. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Рекламный пост горожанка увидела в Telegram-канале заведения в День отца, который праздновался 15 октября. Она обратилась с жалобой к губернатору Александру Беглову и оставила гневное сообщение владельцам ресторана.

«В России отмечают День отца! Почему на фотографии этот африканец? Не позорьтесь!» — написала она.

Петербурженка также намерена рассказать о проблеме специалистам Роспотребнадзора — она уже готовит соответствующее обращение.

Ранее сообщалось, что первый замруководителя фракции «Справедливой России — За правду» в Госдуме Дмитрий Гусев выступил с предложением запретить использовать образы бездетных семей в рекламе.

По его мнению, сейчас в кино и на телевидении в России демонстрируют семьи с одним или двумя детьми.