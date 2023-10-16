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11:58, 16 октября 2023Россия

Под Москвой врачи достали из уха женщины живого таракана

В Подмосковье медики достали из уха женщины живого таракана

Фото: Erik Karits / Unsplash

Врачи Видновской больницы достали из уха женщины живого таракана. Об этом сообщается на сайте подмосковного Минздрава.

40-летняя местная жительница обратилась в медучреждение с жалобами на шумы и ощущение шевеления в левом ухе. При осмотре врачи обнаружили у пациентки в наружном слуховом проходе насекомое.

«При помощи микрохирургических ушных щипцов насекомое было удалено. Оказалось, это был живой таракан», — сообщили в ведомстве.

Как он попал пациентке в ухо, неизвестно. Извлечение насекомого прошло без осложнений. Сейчас россиянка чувствует себя хорошо и уже выписана из больницы.

Ранее стало известно, что житель Нижнего Новгорода принял червя в носу за прыщ и прожил с ним все лето. Образование появилось на носу горожанина в начале лета после укуса комара. Беспозвоночное пришлось извлекать врачам.

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    Евгения Куликова
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