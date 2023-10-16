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08:56, 16 октября 2023Бывший СССР

Под Работино российский танк вместе с дроном поразили технику противника

Командир взвода «Сова»: российский танк под Работино поразил технику противника

Фото: РИА Новости

Под Работино на запорожском направлении российский танк при помощи расчета разведывательного дрона поразил технику и личный состав противника. Об этом сообщил командир взвода с позывным «Сова», передает РИА Новости.

Он сообщил, что ездит на основном боевом танке Т-72 Б3М ОБХ, который оборудован по последнему слову техники. Это безотказная машина с тепловизорами и прицелами.

Благодаря слаженной работе с расчетом беспилотника можно вести прицельный огонь по противнику. Оператор дрона ведет целеуказание и корректирует огонь.

В последний выезд экипаж танка вместе с расчетом разведывательного дрона поразили технику и личный состав противника.

Также «Сова» рассказал, с какой западной техникой ему доводилось сталкиваться в бою.

«Бываю пикапы, бывают (американские боевые машины пехоты) Bradley, бывает там еще какая-то французская ерунда, которая на колесах. Американские колесные броневики. Ну это, скажем так, на один зуб перекусить для танка. Разрываются они очень прекрасно от осколочного снаряда. Металл разлетается, словно в щепки», — сообщил он.

Также «Сова» рассказал о потерях противника на запорожском направлении. По его словам, они достигают 300-400 человек в сутки.

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    Александр Слабиев
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