Танкист ВС РФ: потери ВСУ во время контрнаступления достигали 400 человек в день

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время попытки контрнаступления на запорожском направлении могли достигать 300-400 человек в сутки. Об этом сообщил командир танкового взвода ВС РФ с позывным «Сова», пишет РИА Новости.

По его словам, украинские военные «не считались с потерями», ежедневно умирали сотни бойцов. «В день могли ну чуть ли не по 300-400 человек убитыми у них быть», — назвал он число погибших бойцов. «У них до штурма доходит ну максимум человек 20-30. Потому что остальные все уже в полях легли от огня нашей артиллерии», — подчеркнул он.

Как уточнил военный, сейчас в районе Работино и Вербового наблюдается затишье.

В августе стало известно, что число потерь среди украинских военных составило более 120 тысяч. Экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что по снимкам из космоса видны могилы для украинских солдат, выкопанные во время неудавшегося контрнаступления.