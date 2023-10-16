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06:42, 16 октября 2023Бывший СССР

Стали известны ежедневные потери ВСУ на запорожском направлении

Танкист ВС РФ: потери ВСУ во время контрнаступления достигали 400 человек в день

Фото: Sergii Kharchenko / Globallookpress.com

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время попытки контрнаступления на запорожском направлении могли достигать 300-400 человек в сутки. Об этом сообщил командир танкового взвода ВС РФ с позывным «Сова», пишет РИА Новости.

По его словам, украинские военные «не считались с потерями», ежедневно умирали сотни бойцов. «В день могли ну чуть ли не по 300-400 человек убитыми у них быть», — назвал он число погибших бойцов. «У них до штурма доходит ну максимум человек 20-30. Потому что остальные все уже в полях легли от огня нашей артиллерии», — подчеркнул он.

Как уточнил военный, сейчас в районе Работино и Вербового наблюдается затишье.

В августе стало известно, что число потерь среди украинских военных составило более 120 тысяч. Экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что по снимкам из космоса видны могилы для украинских солдат, выкопанные во время неудавшегося контрнаступления.

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    Марина Совина
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