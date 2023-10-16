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11:11, 16 октября 2023Путешествия

Популярная пляжная страна захотела ввести 90-дневный безвиз для россиян

Правительство Таиланда захотело ввести 90-дневный безвиз для россиян

Фото: Jakob Owens / Unsplash

Власти Таиланда захотели ввести 90-дневный безвизовый режим для туристов из России. Об этом заявил премьер-министр популярной пляжной азиатской страны Сретта Тависин, его слова приводит Bangkok Biz News.

По данным издания, официально решение по трехмесячному безвизу еще не принято, проект продолжает рассматриваться местным правительством. Отмечается, что мера временная и будет действовать с 1 ноября 2023 по 30 апреля 2024 года.

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Премьер подчеркнул, что в России очень холодная зима, которая длится с декабря по март, поэтому 30 дней на тайских курортах отдыхающим может не хватить. Более того, по его словам, такой дружественный жест укрепит отношения между странами.

Ранее в октябре сообщалось, что приехавшие в Таиланд россияне смогут продлить безвизовое пребывание в стране. Уточняется, что, согласно новым правилам, прибывшим в Таиланд по 30-дневному безвизовому штампу туристам разрешается находиться в курортной стране еще 30 дней. Новый порядок продления срока временного пребывания граждан РФ в королевстве введен 30 сентября.

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    Фариза Бацазова
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