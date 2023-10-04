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11:14, 4 октября 2023Путешествия

Россияне смогут продлить безвизовое пребывание в Таиланде

В Таиланде россиянам разрешили находиться в стране без визы до 60 дней

Фото: Jorge Silva / Reuters

Приехавшие в Таиланд российские туристы смогут продлить безвизовое пребывание в стране. Такое решение приняла иммиграционная служба королевства, его передал ТАСС генеральный консул РФ в Пхукете Владимир Соснов.

Уточняется, что, согласно новым правилам, прибывшим в Таиланд по 30-дневному безвизовому штампу россиянам разрешается находиться в курортной стране еще 30 дней. Новый порядок продления срока временного пребывания граждан РФ в королевстве введен 30 сентября 2023 года.

Ранее в октябре посол РФ в Таиланде Евгений Томихин сообщил, что в министерстве иностранных дел страны рассматривают идею сделать безвиз для россиян длиннее. По его словам, безвизовый режим хотели продлить до 90 дней.

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    Марина Черняк
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