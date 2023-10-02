Таиланд захотел сделать безвиз для россиян еще длиннее

МИД Таиланда: рассматривается идея продлить безвиз для россиян с 30 до 90 дней

В Таиланде захотели продлить безвизовый режим для российских граждан с 30 до 90 дней. Об этом сообщил ТАСС посол РФ в курортной стране Евгений Томихин.

По словам источника, идею сделать безвиз для россиян длиннее рассматривают в Министерстве иностранных дел (МИД) Таиланда. «Я думаю, для наших туристов это, наверное, хорошо, поскольку 90 дней лучше, чем 30», — заключил Томихин.

Ранее стало известно, что «королевское» пребывание в роскошных отелях Таиланда обойдется минимум в 260 тысяч рублей на двоих на девять ночей. Минимальные тарифы на некоторые люксовые отели не сильно отличаются от цен на обычные пятизвездочные гостиницы, где в октябре получится отдохнуть за 219 тысяч рублей на двоих за 11 ночей.