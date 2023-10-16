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23:48, 16 октября 2023Мир

Посол Антонов высказался об интервью Байдена

Антонов: РФ считает неуместными выпады против своего политического руководства

Фото: Telegram-канал посольства России в США

Россия считает неприемлемыми и неуместными выпады против своего политического руководства. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, комментируя интервью американского президента Джо Байдена телеканалу CBS. Слова дипломата приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства.

«Мы можем иметь разные точки зрения. Но недопустимо опускаться до непристойных характеристик, подогревая в очередной раз и без того расцветшую пышным цветом в стране русофобию», — сказал Антонов.

Также посол заявил, что в США так и не осознали сути и причин украинского конфликта. «Не поняли, что попытка стравливания руками американских политтехнологов двух братских народов ни к чему хорошему не приведет. Все предпринимаемые коллективным Западом усилия по "нанесению России стратегического поражения", а уж тем паче, победа над русским солдатом на поле боя, обречены на провал. Это данность, подтвержденная множеством исторических фактов», — отметил он.
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В своем интервью Байден рассказал о планах на второй президентский срок, в частности, о желании подавить Россию. Также он заявил о намерении нормализовать отношения со странами Ближнего Востока. «У нас огромные возможности сделать мир лучше», — резюмировал хозяин Белого дома.

25 апреля американский президент официально объявил о решении принять участие в президентских выборах в 2024 году. Он подчеркнул, что его работа заключается в защите американской демократии.

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    Екатерина Подвигина
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