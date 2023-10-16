Правящая партия Польши вырвалась вперед на парламентских выборах

Правящая партия Польши «Право и справедливость» лидирует на выборах

Правящая партия Польши «Право и справедливость» (PiS) во главе с Ярославом Качиньским лидирует на выборах, набирая 40,17 процента после обработки 10,3 процента голосов. Об этом сообщили в Государственной избирательной комиссии Польши.

На втором месте после PiS идет праволиберальная партия «Гражданская платформа» с 26,55 процента голосов. Следом идут партии «Третий путь» с 13,66 процента, а также «Левые» с 8,34 процента голосов. Замыкает список партия «Конфедерация», набирающая 7,35 процента.

По предварительным данным, такой результат не дает абсолютного парламентского большинства для PiS. В случае компромисса между «Гражданской платформой», «Левыми» и «Конфедерацией», возникнет возможность формирования правительства оппозицией.

Ранее действующий премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что готов сформировать новое правительство страны после парламентских выборов.