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09:44, 16 октября 2023Мир

Правящая партия Польши вырвалась вперед на парламентских выборах

Правящая партия Польши «Право и справедливость» лидирует на выборах

Фото: Lukasz Glowala / Reuters

Правящая партия Польши «Право и справедливость» (PiS) во главе с Ярославом Качиньским лидирует на выборах, набирая 40,17 процента после обработки 10,3 процента голосов. Об этом сообщили в Государственной избирательной комиссии Польши.

На втором месте после PiS идет праволиберальная партия «Гражданская платформа» с 26,55 процента голосов. Следом идут партии «Третий путь» с 13,66 процента, а также «Левые» с 8,34 процента голосов. Замыкает список партия «Конфедерация», набирающая 7,35 процента.

По предварительным данным, такой результат не дает абсолютного парламентского большинства для PiS. В случае компромисса между «Гражданской платформой», «Левыми» и «Конфедерацией», возникнет возможность формирования правительства оппозицией.

Ранее действующий премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что готов сформировать новое правительство страны после парламентских выборов.

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    Максим Габриелян
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