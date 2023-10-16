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01:46, 16 октября 2023Мир

В Польше выразили готовность сформировать новое правительство

Премьер Польши Моравецкий выразил готовность сформировать кабмин после выборов
Матеуш Моравецкий

Матеуш Моравецкий. Фото: Slawomir Kaminski / Agencja Wyborc / Reuters

Действующий премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что готов сформировать новое правительство страны после парламентских выборов. Его слова приводит ТАСС.

Моравецкому задали вопрос, ожидает ли он получить от президента Анджея Дуды мандат на создание кабинета министров. Премьер подчеркнул, что «вероятнее всего так и будет». По его словам, поручать формирование кабмина победившей партии является политической традицией в Польше.

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«Мы постараемся создать стабильное правительство, которое проведет страну через трудные времена», — заверил Моравецкий.

Политик признал, что во время правления его партии Польша столкнулась с проблемами. Среди них он указал пандемию COVID-19, конфликт на Украине и энергетический кризис. При этом Моравецкий подчеркнул, что партия одержала третью победу подряд на выборах.

Ранее данные экзитпола показали, что правящая партия Польши «Право и справедливость» (PiS) во главе с Ярославом Качиньским набирает на выборах парламента 36,8 процента. Голосование проходило в воскресенье, 15 октября.

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    Марина Совина
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