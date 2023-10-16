В Грузии рассказали об изменениях в работе президента после приговора суда

Кобахидзе: президент Грузии Зурабишвили отныне формально исполняет обязанности

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отныне формально исполняет свои обязанности, так как Конституционный суд признал ее виновной в нарушении основного закона. Об этом заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

Ранее Конституционный суд Грузии признал Саломе Зурабишвили нарушившей закон из-за поездки за рубеж. В августе она посетила Германию, где встречалась с европейскими лидерами. Эта поездка не была согласована с правительством.

«Как бы ни закончилась процедура импичмента, мы уже достигли заданной цели, нарушение со стороны Саломе Зурабишвили Конституции Грузии не осталось без реагирования, что будет иметь долгосрочный превентивный эффект для исправного функционирования системы управления. Что касается нарушившего Конституцию Грузии президента, она с сегодняшнего дня лишь формально рассматривается президентом Грузии», — заявил Кобахидзе.

Глава правящей партии также отметил, что «практически не существует» вероятности того, что в парламенте наберется необходимое количество голосов для отстранения президента, так как оппозиция не поддержит импичмент. Однако, если Зурабишвили сохранит свою должность, то в последний год правления она будет лишена «политической и моральной легитимации» и останется «так называемой хромой уткой».