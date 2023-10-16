В Грузии суд разрешил начать процедуру импичмента президента

Конституционный суд Грузии одобрил импичмент президента страны Зурабишвили

В Грузии Конституционный суд признал президента Саломе Зурабишвили нарушившей закон из-за поездки за рубеж, что позволяет начать процедуру импичмента. Об этом сообщает RT в своем Telegram-канале.

В конце августа Зурабишвили в Германии встречалась с европейскими лидерами по вопросу предоставления Грузии статуса члена-кандидата в Евросоюз. Эти встречи не были согласованы с правительством.

В начале октября Конституционный суд по заявке правящей партии «Грузинская мечта» начал рассмотрение дела Зурабишвили.

16 октября он вынес решение, что Зурабишвили «осуществила представительские права и полномочия в сфере международных сношений без согласия правительства Грузии».

После решения суда Зурабишвили грозит импичмент, если это поддержат не менее двух третей депутатов грузинского парламента.