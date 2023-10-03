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12:08, 3 октября 2023Бывший СССР

Конституционный суд Грузии начал рассмотрение иска об импичменте президенту

Конституционный суд Грузии рассмотрит иск об импичменте президенту Зурабишвили

Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Конституционный суд Грузии во вторник, 3 октября, начал рассмотрение иска об импичменте президенту Саломе Зурабишвили на фоне претензий правящей партии в связи с ее несогласованными с правительством зарубежными визитами. Как уточняет РИА Новости, заседание транслирует в прямом эфире грузинское телевидение.

Известно, что сторона обвинения представлена председателем партии «Грузинская мечта» Ираклием Кобахидзе и еще несколькими депутатами. Интересы главы государства представляют Тамара Чугошвили и Майя Копалеишвили.

Зурабишвили грозит импичмент в том случае, если суд признает нарушение и его поддержат не менее двух третьих полного состава парламента.

Ранее премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили заявил, что глава государства потеряла даже минимальное доверие. Он назвал печальным фактом несогласованные визиты президента в страны Евросоюза и отметил, что правительство в прошлом году ни разу не мешало Зурабишвили совершать поездки.

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    Варвара Кошечкина
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