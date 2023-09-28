Премьер Грузии заявил о потере минимального доверия к президенту республики
Президент Грузии Саломе Зурабишвили потеряла даже минимальное доверие. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили, передает «Sputnik Грузия».
«После того как она сделала очень серьезные заявления, что мы не выполняем обязательства и не заслуживаем статуса страны-кандидата в Евросоюз, естественно, между нами потерялось даже то минимальное доверие, которое было», — сказал он.
Гарибашвили назвал печальным фактом несогласованные визиты президента в страны Евросоюза и отметил, что правительство в прошлом году ни разу не мешало Зурабишвили совершать поездки. «Что касается импичмента, когда человек нарушает конституцию, реагирование обязательно», — подчеркнул премьер-министр.
Ранее Зурабишвили без разрешения правительства приехала в Эстонию. «Эстония желает, чтобы Грузия добилась успеха на пути реформ к Европейскому Союзу, и мы готовы поддержать вашу страну своим опытом», — заявил президент Эстонии Алар Карис.