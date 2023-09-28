Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:56, 28 сентября 2023Бывший СССР

Премьер Грузии заявил о потере минимального доверия к президенту республики

Премьер Грузии Гарибашвили: президент Зурабишвили потеряла минимальное доверие

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Президент Грузии Саломе Зурабишвили потеряла даже минимальное доверие. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили, передает «Sputnik Грузия».

«После того как она сделала очень серьезные заявления, что мы не выполняем обязательства и не заслуживаем статуса страны-кандидата в Евросоюз, естественно, между нами потерялось даже то минимальное доверие, которое было», — сказал он.

Гарибашвили назвал печальным фактом несогласованные визиты президента в страны Евросоюза и отметил, что правительство в прошлом году ни разу не мешало Зурабишвили совершать поездки. «Что касается импичмента, когда человек нарушает конституцию, реагирование обязательно», — подчеркнул премьер-министр.

Ранее Зурабишвили без разрешения правительства приехала в Эстонию. «Эстония желает, чтобы Грузия добилась успеха на пути реформ к Европейскому Союзу, и мы готовы поддержать вашу страну своим опытом», — заявил президент Эстонии Алар Карис.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    По всей России пройдут учения на случай мобилизации, разрушений и радиации

    Захарова уличила премьера Канады во лжи

    Собянин заявил об экономической войне восточных стран с Россией

    Раскрыт самый негостеприимный для туристов регион России

    В российском регионе нашли мумии двух мужчин в заколоченном подвале

    Россиянам предложили простой способ стать благотворителями

    Силуанов оценил ситуацию с ценами фразой «если не покупать, то нормальные»

    Украине предрекли сокращение помощи от Запада

    Польша подтвердила принадлежность Украине упавшей в ноябре ракеты

    Путин связал выборы в новых регионах с полноценной интеграцией в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости