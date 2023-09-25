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20:52, 25 сентября 2023Бывший СССР

Президент Грузии приехала в Эстонию без разрешения правительства

Президент Грузии Зурабишвили приехала в Эстонию без разрешения правительства

Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Грузии Саломе Зурабишвили без разрешения правительства приехала в Эстонию. Об этом сообщает канцелярия президента Эстонии Алара Кариса, передает РИА Новости.

«Эстония желает, чтобы Грузия добилась успеха на пути реформ к Европейскому Союзу, и мы готовы поддержать вашу страну своим опытом», — заявил эстонский лидер.

По его словам, ближайшие недели важны для пути Тбилиси в Евросоюз, и республика должна на словах и на деле продемонстрировать решимость на всех уровнях.

Ранее правящая партия «Грузинская мечта» начала процедуру импичмента Зурабишвили из-за серии ее поездок в Европу, которые не были согласованы с правительством.

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    Алевтина Запольская
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