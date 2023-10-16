Президент Казахстана 17-18 октября посетит Китай

Президент Казахстана Токаев 17-18 октября посетит Китай

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 17-18 октября посетит Китай, где встретится с китайским лидером Си Цзиньпином, главой Госсовета Ли Цянем и другими руководителями страны. Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана в своем Telegram-канале.

Токаев примет участие в третьем международном форуме «Один пояс — один путь» и проведет встречи с руководством КНР. Среди них анонсирована беседа с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

В форуме должен принять участие и президент России Владимир Путин. Ранее об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Инициатива лидера КНР Си Цзиньпина «Один пояс — один путь» предполагает расширение торговли между рядом государств и создание инфраструктурных объектов. Сейчас в ней участвуют около 150 стран.