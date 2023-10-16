Прозрачное платье Иды Галич вызвало споры в сети

Российская блогерша и ведущая Ида Галич поделилась снимками в откровенном образе и вызвала споры в сети. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летняя инфлюэнсерша опубликовала фотографии в черном платье-сетке, прозрачная ткань которого демонстрировала ее нижнее белье из кружева. Среди прочего наряд был украшен перьями, а в качестве обуви телезвезда предпочла босоножки на каблуках. На лице Галич был яркий макияж, а ее волосы стилисты уложили волнами и собрали в хвост.

Подписчики неоднозначно отнеслись к внешнему виду блогерши, о чем написали в комментариях под публикацией. «Может, хватит быть такой огненной?», «Что ни образ, то шедевр», «Красотка», «Просто дива», — высказывались многочисленные фанаты. Однако нашлись и те, кто обругал стиль Галич. «Смените стилиста», «Чувство вкуса вас покинуло окончательно», «Платье так себе», — отмечали они.

Ранее в октябре Ида Галич вышла в свет в прозрачном платье. На размещенных кадрах звезда предстала в черном прозрачном наряде из сетки, декорированном мехом на рукавах. Под него она надела комплект белья в тон с кружевным бюстгальтером и трусами на высокой посадке.