Ида Галич вышла в свет в прозрачном платье

Российская блогерша и ведущая Ида Галич вышла в свет в откровенном наряде. Соответствующие сторис появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летняя инфлюэнсерша посетила вечеринку, на которой участники соревновались в нарядах, танцевальных навыках, походке, отдельных движениях и в манере подачи. «Большой Vogue бал. Я в жюри», — подписала она снимок.

На размещенных кадрах звезда предстала в черном прозрачном платье из сетки, декорированном мехом на рукавах. Под наряд она надела комплект белья в тон с кружевным бюстгальтером и трусами на высокой посадке. Кроме того, Галич примерила босоножки на высоком каблуке, а в качестве аксессуаров выбрала серьги-гвоздики.

Свой образ ведущая дополнила прической «мальвинкой» и ярким макияжем с акцентом на губах и глазах.

Ранее в октябре Ида Галич показала откровенные танцы на пилоне в полупрозрачном наряде. Блогерша предстала в комбинезоне, сквозь который было видно ее тело, а также в черном спортивном топе и мини-юбке. Она также надела наколенники и ботинки на массивной платформе и высоких каблуках.