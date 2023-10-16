Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:31, 16 октября 2023Забота о себе

Психиатр назвала способ определить ментальные проблемы по лицу

Психиатр Маликова: людей с расстройствами психики может выдать отечность лица

Фото: Olena Yakobchuk / Shutterstock / Fotodom

По лицу человека можно косвенно распознать наличие ментальных проблем, рассказала врач-психиатр с 23-летним стажем Татьяна Маликова. Способ определять психические заболевания она назвала в беседе с изданием «Доктор Питер».

По словам Маликовой, проблемы с психикой могут выдать физическое состояние и состояние кожных покровов. «Изменения на уровне гормонального фона нередко приводят к высыпаниям на теле и кожным заболеваниям, изменению оттенка кожи, отечности. Из-за нарушений сна появляются мешки под глазами, вздутые вены», — объяснила она.

Кроме того, сказывается на внешних проявлениях недостаточное питание, — оно, по словам эксперта, делает человека слабым и медлительным. «На самом деле, вариации внешнего вида людей с психическими расстройствами разнообразны. Но объединяет их самоощущение, самовосприятие человека — отсутствие критики к внешнему виду, неуместность такового в обществе, невозможность оценить реакцию со стороны окружающих», — заключила психиатр.

Материалы по теме:
Как повысить давление. Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
Как повысить давление.Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
24 ноября 2022
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
7 ноября 2022

Ранее пользователи форума Reddit перечислили действия и приемы, которые помогают им сохранять стабильное психическое состояние. Многие комментаторы посоветовали другим заниматься спортом.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Лисица
    Обсудить
    Последние новости

    Священник предупредил о религиозном раздоре из-за новой купюры

    В России оценили необходимость возобновления ядерных испытаний

    Арабскую стюардессу уволили за поддержку ХАМАС в соцсетях

    Россиянин жестоко избил соседа-геймера за крики во время игры

    Шведский хоккеист осудил санкции против выступающих в России игроков

    На Украине предъявили обвинения главе Росгвардии и ряду сотрудников ФСБ

    В Петербурге часть флигеля дома упала на двух рабочих

    Женщину с ножевым ранением шеи обнаружили в российском городе

    Рекордное число электронных сделок с жильем зафиксировали в Москве

    США попросили Индию поделиться космическими технологиями

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости