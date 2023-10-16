Психиатр назвала способ определить ментальные проблемы по лицу

Психиатр Маликова: людей с расстройствами психики может выдать отечность лица

По лицу человека можно косвенно распознать наличие ментальных проблем, рассказала врач-психиатр с 23-летним стажем Татьяна Маликова. Способ определять психические заболевания она назвала в беседе с изданием «Доктор Питер».

По словам Маликовой, проблемы с психикой могут выдать физическое состояние и состояние кожных покровов. «Изменения на уровне гормонального фона нередко приводят к высыпаниям на теле и кожным заболеваниям, изменению оттенка кожи, отечности. Из-за нарушений сна появляются мешки под глазами, вздутые вены», — объяснила она.

Кроме того, сказывается на внешних проявлениях недостаточное питание, — оно, по словам эксперта, делает человека слабым и медлительным. «На самом деле, вариации внешнего вида людей с психическими расстройствами разнообразны. Но объединяет их самоощущение, самовосприятие человека — отсутствие критики к внешнему виду, неуместность такового в обществе, невозможность оценить реакцию со стороны окружающих», — заключила психиатр.

Ранее пользователи форума Reddit перечислили действия и приемы, которые помогают им сохранять стабильное психическое состояние. Многие комментаторы посоветовали другим заниматься спортом.