Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:51, 16 октября 2023Мир

Путин и Асад выступили за немедленную помощь сектору Газа

Президенты России и Сирии Путин и Асад выступили за немедленную помощь Газе

Фото: Ariel Schalit / AP

Президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад выступили за оказание немедленной помощи сектору Газа. Об этом сообщает ТАСС.

«[Путин и Асад] подчеркнули необходимость незамедлительной доставки гуманитарной помощи мирным жителям сектора», — заявили в канцелярии сирийского президента.

Ранее председатель Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что Удары Израиля по территории Сирии могут привести к дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

По мнению Новикова, определенная часть арабского мира воспримет удары Израиля по территории Сирии как агрессию против независимого государства.

Что думаешь? Оцени!
    Максим Габриелян
    Обсудить
    Последние новости

    Он написал песни для «Бременских музыкантов» и «Джентльменов удачи». Умер легендарный композитор Геннадий Гладков

    Центробанк прокомментировал возможность появления купюры в 10 тысяч рублей

    Путин и Асад выступили за немедленную помощь сектору Газа

    В Москве выписанная из квартиры пенсионерка переехала жить в подъезд

    На Украине предъявили обвинения бежавшему в Россию военному

    Фотографии возлюбленного Клавы Коки заметили на Wildberries

    Трансферная стоимость Головина вернулась к максимуму

    Госдума запросила данные о работе «Роснано» за всю историю

    Грибники пострадали при нападении оленя в российском лесу

    Медведев объяснил невозможность подавления Путина Байденом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости