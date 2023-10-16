Путин и Асад выступили за немедленную помощь сектору Газа

Президенты России и Сирии Путин и Асад выступили за немедленную помощь Газе

Президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад выступили за оказание немедленной помощи сектору Газа. Об этом сообщает ТАСС.

«[Путин и Асад] подчеркнули необходимость незамедлительной доставки гуманитарной помощи мирным жителям сектора», — заявили в канцелярии сирийского президента.

Ранее председатель Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что Удары Израиля по территории Сирии могут привести к дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

По мнению Новикова, определенная часть арабского мира воспримет удары Израиля по территории Сирии как агрессию против независимого государства.