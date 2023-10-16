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07:42, 16 октября 2023Россия

Путин ответил на вопрос о занятиях спортом

Путин заявил, что находит время для тренировок и считает их необходимыми
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин рассказал, что находит время для тренировок и считает их необходимыми. Об этом он заявил в интервью Центральному телевидению Китая, оно опубликовано на сайте Кремля.

«Я считаю, что это [заниматься] необходимо делать для того, чтобы быть в состоянии интенсивно работать прежде всего. Тренировки — это не самоцель. Это средство достижения важных, по-настоящему важных целей», — ответил президент на вопрос о том, есть ли у него время тренироваться.

По его словам, спорт позволяет интенсивно работать и функционировать в таком режиме, который позволяет добиваться нужных результатов.

Ранее Путин признался, что любит не только хоккей и горные лыжи, на которых он старается кататься при любой возможности, но и биатлон, фигурное катание и прыжки на лыжах с трамплина.

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    Анастасия Шейкина
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