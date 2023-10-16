Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:07, 16 октября 2023Россия

Путин рассказал о политиках-временщиках

Президент Путин рассказал о политиках-временщиках, приходящих покрасоваться
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: President Of Russia / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в интервью Центральному телевидению Китая рассказал о политиках-временщиках, которые приходят на международную арену «покрасоваться» и вскоре исчезают. Интервью опубликовано на сайте Кремля.

Он отметил, что в отличие от таких политических деятелей председатель КНР Си Цзиньпин не принимает сиюминутных решений, он оценивает ситуацию, анализирует и смотрит в будущее.

«Это и отличает настоящего мирового лидера от людей, которых мы называем временщиками, которые приходят "на пять минут", для того чтобы покрасоваться на международной площадке, и так же незаметно исчезают», — подчеркнул Путин.

Глава государства назвал Си Цзиньпина надежным деловым партнером. По его словам, в случае достижения договоренностей можно быть уверенным в том, что они будут исполняться с обеих сторон.

Ранее Путин оценил особенность отношений с председателем КНР. Она заключается в том, что «никто никому ничего не навязывает», Пекин предпочитает предоставлять возможности и искать компромиссы.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    На губернатора ХМАО написали заявление в полицию о дискредитации ВС России. Чем глава региона разозлила общественника?

    Стало известно о росте потерь ВСУ на двух направлениях

    Пятичасовой режим прекращения огня ввели на юге Газы

    Послание соседям в лифте московской многоэтажки умилило россиян

    Москвичей предупредили об уходе температуры в «минус»

    Путин рассказал о политиках-временщиках

    Байден сравнил злодеяния ХАМАС с Холокостом

    Женщина раскрыла мужу правду о его брате и пожалела

    Российский президент обвинил НАТО в расширении на восток

    Сестра Роналду высмеяла информацию о грозящем футболисту телесном наказании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости