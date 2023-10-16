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13:06, 16 октября 2023Россия

Пьяная российская чиновница пригрозила таксисту «ментами» и попала на видео

В Таганроге пьяная чиновница пообещала таксисту проблемы с законом

В Таганроге пьяная чиновница осталась недовольна поездкой в такси и угрожала водителю проблемами с законом. Инцидент попал на видео, которое опубликовало издание Baza в Telegram.

По информации канала, женщина начала оскорблять таксиста из-за того, что тот якобы разговаривал с ней на повышенных тонах. На записи видеорегистратора, установленного в салоне машины, россиянка, находившаяся в салоне с маленьким ребенком, называет водителя «самым конченым мужиком» в ее жизни и заявляет, что работает в администрации. Все это сопровождается нецензурной бранью. «Я тебе клянусь, тебя все, ***** [блин], менты будут останавливать. Поспорим? Потому что все менты — мои друзья, — пригрозила чиновница, добавив, что дружит и с руководством города. — Мы посмотрим, как дальше будешь ты жить».

Когда таксист говорит женщине, что она, являясь сотрудником администрации, себя позорит, чиновница удивляется, называет свою фамилию и предлагает водителю «куда угодно писать».

Как пишет издание, после того, как видео появилось в соцсетях, россиянка написала заявление об увольнении по собственному желанию и в администрации больше не работает.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе работник администрации Сургутского района избил коллегу за то, что тот забыл отправить письмо. 26-летний пострадавший с разбитой губой и сломанным носом обратился в правоохранительные органы.

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    Константин Лысяков
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