Российский чиновник сломал нос коллеге за неотправленное письмо

На Урале работник администрации сломал нос коллеге за неотправленное письмо

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) работник администрации Сургутского района сломал нос коллеге за то, что он забыл отправить письмо. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

За день до случившегося 26-летнему чиновнику Андрею из администрации позвонили с работы и попросили отправить электронное письмо вместо его коллеги — 41-летнего Дмитрия, так как тот был пьян.

Российский чиновник о просьбе забыл, из-за чего началась драка между двумя сотрудниками администрации. У 26-летнего работника оказалась разбита губа и сломан нос, у него также диагностировали ушибы. Пострадавшего доставили в больницу, его готовят к операции.

Мужчина, который сломал коллеге нос, признал вину. Пострадавший чиновник обратился в правоохранительные органы.

Ранее чиновник из администрации Акушинского района Дагестана, отвечающий за молодежную политику и спорт, избил своего односельчанина. Так произошло, потому что пострадавший мужчина считал, что чиновник строит свою карьеру за счет денег и связей, и публично оскорблял его семью с использованием ненормативной лексики.