Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:34, 12 октября 2023Россия

Российский чиновник сломал нос коллеге за неотправленное письмо

На Урале работник администрации сломал нос коллеге за неотправленное письмо

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) работник администрации Сургутского района сломал нос коллеге за то, что он забыл отправить письмо. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

За день до случившегося 26-летнему чиновнику Андрею из администрации позвонили с работы и попросили отправить электронное письмо вместо его коллеги — 41-летнего Дмитрия, так как тот был пьян.

Российский чиновник о просьбе забыл, из-за чего началась драка между двумя сотрудниками администрации. У 26-летнего работника оказалась разбита губа и сломан нос, у него также диагностировали ушибы. Пострадавшего доставили в больницу, его готовят к операции.

Мужчина, который сломал коллеге нос, признал вину. Пострадавший чиновник обратился в правоохранительные органы.

Ранее чиновник из администрации Акушинского района Дагестана, отвечающий за молодежную политику и спорт, избил своего односельчанина. Так произошло, потому что пострадавший мужчина считал, что чиновник строит свою карьеру за счет денег и связей, и публично оскорблял его семью с использованием ненормативной лексики.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    В Белгороде обломки беспилотника упали на жилые дома. Погибли три человека, включая ребенка. Что известно?

    ВСУ покинули несколько опорных пунктов

    Стало известно о судьбе наградного оружия Пригожина

    Названы притягивающие абьюзеров черты характера

    Российский чиновник сломал нос коллеге за неотправленное письмо

    Пресс-секретарь Байдена учинила скандал на брифинге

    Названа неочевидная причина измен в счастливом браке

    Модель едва не стала причиной автомобильной аварии из-за огромной груди

    Россиянка избила дочь за плохие оценки и получила 3,5 года условно

    Стало известно о подготовке Кремлем реформы набора чиновников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости