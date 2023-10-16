Пьяный россиянин избил девушку-лейтенанта стулом и стал невыездным

В Уфе пьяный мужчина избил девушку-лейтенанта стулом и стал невыездным

В Уфе пьяный мужчина избил стулом девушку-лейтенанта, которая приехала на вызов из-за ссоры бывших супругов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Полицию вызвала экс-жена нападавшего, потому что он не отдавал ей ребенка и вел себя агрессивно. Пострадавшая брала объяснение у женщины, когда агрессор пошел на кухню, взял стул и ударил ее по голове. В результате лейтенанта госпитализировали с сотрясением и синяками. В отношении мужчины возбудили уголовное дело и оставили под подпиской о невыезде.

Известно, что пострадавшая недавно окончила школу МВД в Краснодаре.

Ранее в Калужской области 30-летний мужчина избил школьника и заступившуюся за него женщину-полицейского.