Разработчик электроники Fujitsu ликвидирует российское подразделение

Японский разработчик электроники Fujitsu покинет российский рынок

Японский разработчик электроники Fujitsu покинет российский рынок, процесс ликвидации подразделения начался в августе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные сервиса Rusprofile.

Уточняется, что местное юрлицо ООО «Фуджитсу Технолоджи Солюшнз» будет ликвидировано в августе 2024 года. Между тем Fujitsu приостановила прямые поставки продукции и услуг после начала спецоперации на Украине.

Российское юрлицо Fujitsu было создано в начале 2000-х. В 2022 году выручка «Фуджитсу Технолоджи Солюшнз» упала на 24 процента по сравнению с показателем 2021 года и составила 675 миллионов рублей. Как отметил коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов, из-за высокой стоимости устройств бренда и большой конкуренции его уже нельзя назвать популярным.

В июне стало известно, что японские полупроводники продолжили завозить в Россию, несмотря на санкции. По данным российских таможенных органов, с 24 февраля 2022-го по 31 марта 2023 года было совершено более 89 трансакций на сумму 11 миллионов долларов. Эти деньги поступили в качестве оплаты импорта около 2 миллионов изделий. Более 70 процентов поставок осуществлялись через компании, зарегистрированные в Китае.