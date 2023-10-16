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18:18, 16 октября 2023Ценности

Регина Тодоренко показала тело в бикини на отдыхе

Фото: @reginatodorenko

Телеведущая и блогерша Регина Тодоренко показала фигуру в купальнике во время отдыха на Сейшельских островах. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

33-летняя инфлюэнсерша снялась на пляже с подругами, станцевав перед камерой. Она надела бикини, которое состояло из черного топа без косточек и трусов с заниженной талией с зеленым принтом. Кроме того, знаменитость распустила волосы, сделав небрежную укладку.

«Love is ["любовь — это"] — это когда с друзьями на край света», — подписала ведущая кадры.

Ранее российская блогерша и ведущая Ида Галич станцевала на камеру в откровенном наряде. На размещенных кадрах 33-летняя инфлюэнсерша предстала напротив зеркала в спальне в черных стрингах и белой майке на широких бретелях. При этом она отказалась от бюстгальтера.

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    Карина Черных
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