Ида Галич в трусах станцевала на камеру

Российская блогерша и ведущая Ида Галич станцевала на камеру в откровенном наряде. Соответствующие сторис появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летняя инфлюэнсерша предстала напротив зеркала в спальне в черных трусах-стрингах и белой майке на широких бретелях. В опубликованном ролике видно, что звезда отказалась от бюстгальтера. При этом знаменитость продемонстрировала подтянутое тело с кубиками пресса и мышцами.

Кроме того, Галич распустила темные волосы средней длины. Среди прочего, на ее лице отсутствовал макияж. «Обнаружена новая любимая песня. И новое любимое тело», — подписала она публикацию.

Ранее в октябре Ида Галич вышла в свет в прозрачном платье. На размещенных кадрах звезда предстала в черном прозрачном наряде из сетки, декорированном мехом на рукавах. Под него она надела комплект белья в тон с кружевным бюстгальтером и трусами на высокой посадке.