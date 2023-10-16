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19:41, 16 октября 2023Ценности

Рита Дакота снялась в прозрачном платье в воде

Фото: @katyakuzmina_

Певица Рита Дакота снялась в откровенном наряде во время отдыха в Дубае. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах 33-летняя поп-исполнительница предстала в прозрачном платье длины макси на молнии. Она надела изделие поверх слитного белого купальника с глубокими вырезами в районе бедер. При этом знаменитость заплела волосы в косы и дреды и дополнила образ солнцезащитными очками.

Артистка позировала перед камерой, стоя в воде, а также взобравшись на расположенные на пляже качели. Снимки она решила опубликовать в черно-белом виде.

Ранее Рита Дакота подожгла на себе одежду и показала фанатам видео. По словам знаменитости, таким образом командой создавался ее образ для новой фотосессии.

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    Карина Черных
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