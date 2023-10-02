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16:34, 2 октября 2023Ценности

Рита Дакота подожгла на себе одежду

Кадр: @ritadakota

Российская певица и композитор Рита Дакота подожгла на себе одежду и показала фанатам видео. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской в России и запрещена).

33-летняя исполнительница поделилась роликом, на котором показала, как фотограф Егор Шабанов прямо на ней поджигает зажигалкой белый кроп-топ. По словам знаменитости, таким образом командой создавался ее образ для новой фотосессии. «Вчера была лютейшая съемка и Егор поджигал на мне одежду. Это было капец как страшно», — подписала Дакота кадры.

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После этого певица опубликовала продолжение видео под песню Анны Герман «Гори, гори моя звезда».

В августе Риту Дакоту раскритиковали в сети из-за венчания в откровенном платье. Исполнительница опубликовала ролик из церкви в Тбилиси, Грузия, где прошло ее торжество с избранником Федором Белогаем. На размещенных кадрах она предстала в белом платье фасона «рыбий хвост» с глубоким вырезом в районе груди.

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    Карина Черных
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