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11:47, 9 августа 2023Ценности

В сети раскритиковали Риту Дакоту из-за венчания в откровенном платье

Кадр: @ritadakota

Российская певица и композитор Рита Дакота показала свой подвенечный наряд, и ее раскритиковали в сети из-за откровенного декольте. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

33-летняя исполнительница поделилась видео из церкви в Тбилиси, Грузия, где прошло ее венчание с мужем Федором Белогаем. На размещенных кадрах она предстала в белом платье фасона «рыбий хвост» с глубоким вырезом в районе груди. При этом звезда уложила заплетенные в дреды волосы в высокий пучок и сделала макияж, подчеркнув глаза и губы.

Подписчики высказались об образе артистки в комментариях. «В церковь можно с открытой грудью?», «Я тоже обратила внимание на грудь. Мысль была: "А так можно в церкви находиться?"», «Все классно! Но платье вообще не подходящее…», «А с голыми сиськами необходимо венчаться?» — заявили юзеры.

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В свою очередь Дакота ответила, что наряд выглядел откровенным только на видео. «На самом деле платье было довольно скромное. И там не вырез, а бежевая тонкая ткань в разрезе. Батюшка это платье согласовал», — пояснила она.

В мае Рита Дакота появилась на собственной свадьбе в спортивной одежде. Так, 33-летняя исполнительница надела на регистрацию брака черный спортивный костюм фасона оверсайз с белыми полосками марки Adidas.

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    Карина Черных
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