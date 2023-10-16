Популярная блогерша дала совет для сохранения фигуры после родов

Популярная блогерша и журналистка Мария Тарасова, известная под псевдонимом Мария KakDela, дала девушкам совет, с помощью которого можно сохранить фигуру после родов. В беседе с телеведущей Ляйсан Утяшевой для шоу «Дерзкая готовка», доступном на YouTube, она рекомендовала много ходить во время беременности и в последние месяцы перестать неограниченно питаться.

Тарасова рассказала, что вернулась в прежнюю форму спустя месяц после родов. «Мой совет: в последние два месяца не продолжать в том же темпе поедать все, что можно съесть и нельзя, как это было на протяжении всей беременности», — сказала она.

Блогерша также рекомендовала много ходить во время беременности и поблагодарила своего супруга, рэпера T-Killah (настоящее имя — Александр Тарасов), который заставлял ее это делать. «Я очень много ходила, мы ходили чуть ли не по 15 километров в день — это очень много», — отметила она.

Ранее Мария KakDela показала, как выглядит ее фигура через месяц после родов. «Я впервые надеваю купальник после беременности в публичное место», — призналась она.

Мария и Александр Тарасовы познакомились в 2016 году, летом 2019 года они поженились. Их сын родился в Аргентине в марте 2023 года.