Жена рэпера T-Killah показала фигуру в бикини через месяц после родов

Блогерша и журналистка Мария Тарасова показала фигуру в купальнике через месяц после родов

Блогерша и журналистка Мария Тарасова (Белова) показала фигуру через месяц после родов. Соответствующие фотографии появились в сторис на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

33-летняя жена рэпера T-Killah опубликовала снимок, на котором она запечатлена в бикини с собранными в пучок волосами и без макияжа. Знаменитость сфотографировалась в нескольких позах, продемонстрировав тело с разных ракурсов. Вдобавок инфлюэнсер разместила архивный кадр, на котором она позировала в другом купальнике в том же месте в 2021 году.

«Ого, вау, я впервые надеваю купальник после беременности в публичное место», — призналась Тарасова в публикации.

Известно, что супруги стали родителями 4 марта — блогерша родила сына в Аргентине. Пара познакомились в 2016 году в рамках благотворительного проекта Meet For Charity. Через полтора года рэпер сделал предложение своей возлюбленной. Летом 2019 года они поженились. Через год Тарасова выпустила на YouTube фильм «Когда детки? Жизнь с бесплодием», посвященный проблеме социального давления на пары, которые не могут иметь детей.