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14:59, 16 октября 2023Силовые структуры

Росгвардия показала видео противодействия беспилотникам

Росгвардия показала видео противодействия беспилотникам в ДНР

Росгвардия показала видео противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) в Донецкой народной республике (ДНР). Кадры ведомство предоставило «Ленте.ру».

На них видно, как военный регулирует специальную аппаратуру, а потом включает ноутбук, на котором также настраивает все процессы. После этого сотрудники Росгвардии идут на позиции и открывают огонь по беспилотнику из антидроновых ружей. Далее росгвардейцы находят его в поле и определяют тип.

В ведомстве сообщили, что сотрудники каждый день мониторят обстановку в районах вероятного применения БПЛА и при обнаружении разведывательных дронов или беспилотников-камикадзе блокируют каналы управления ими с помощью средств радиоэлектронной борьбы или антидроновых ружей.

14 октября стало известно, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили 31 украинский БПЛА за сутки.

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    Варвара Митина
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